ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Италия
Tortoreto
Гостиницы, отели
Отели в Tortoreto, Италия
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Castagneto Carducci, Италия
450 м²
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
€4,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
GA-V001300. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ С ОТКРЫТЫМИ ВИДАМИ В…
€269,784
Рекомендовать
Отель 150 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Венеция, Италия
150
ОписаниеПродажа легендарного отеля 5* в самом центре Венеции, 165 млн евро.Расположен на Бол…
€167,10 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален
Forte dei Marmi, Италия
6
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
€10,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, в центре города, с садом
Италия, Италия
Великолепный бутик-отель находится в городе Формия, Лацио. Всего в 160 км от Рима и в 80 км…
€11,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты с ванной
Терни, Италия
2
50 м²
Номер используется как офис напротив дороги 16 первый этаж с высотой окна 4,0 метров Офис, в…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Рим, Италия
2 400 м²
OC-190417. Проект в Риме в 100 метрах от Колизея и Императорских дворцовЖилой комплекс с ком…
€11,99 млн
Рекомендовать
Коммерческая с садом, с интернетом, с отоплением
Катания, Италия
1 100 м²
Производство оливкового масла расположено в Самбука-ди-Сицилия, Сицилия. На территории выра…
€3,94 млн
Рекомендовать
Коммерческая 18 комнат
Терни, Италия
18
2 000 м²
Древняя башня, затем использовалась как мельница и теперь заброшена на четырех уровнях и 360…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Seggiano, Италия
6
782 м²
KK-1819. Великолепное поместье с тремя виллами, оливковой рощей и виноградникомЭто великолеп…
€3,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая 30 комнат
Терни, Италия
30
180 000 м²
Квартира с отдельным входом и частным внутренним двором в панорамном месте на первом этаже. …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6
1 000 м²
LD-1000. Продается роскошный замок в СиенеВеликолепный замок расположенный в сердце Тосканы,…
€4,50 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL