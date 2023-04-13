Купить отель в Терни, Италия

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17 объектов найдено
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Отель
Терни, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
Комплекс, состоящий из отеля на 16 номеров и гаража, крытого бального зала 1200 м2, открытог…
Отель 35 комнат
Терни, Италия
35 Количество комнат
1 000 м²
€ 420,000
Бывший отель на пяти уровнях подлежит восстановлению, чтобы превратить его в апартаменты. Оп…
Отель 45 комнат
Терни, Италия
45 Количество комнат
6 000 м²
Цена по запросу
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Отель 22 комнаты
Терни, Италия
22 Количество комнат
450 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Отель 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
Отель 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Отель 22 комнаты
Терни, Италия
22 Количество комнат
750 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Отель 23 комнаты
Терни, Италия
23 Количество комнат
800 м²
Цена по запросу
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Отель 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
800 м²
Цена по запросу
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Отель 24 комнаты
Терни, Италия
24 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Коттедж на двух этажах плюс чердак будет полностью восстановлен в уединенном и живописном ст…
Отель 18 комнат
Терни, Италия
18 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Размещение B & B с семью комнатами, все с ванной, приемной, гостиной, вспомогательные комнат…
Отель 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
480 м²
Цена по запросу
Фермерский дом 1960-х годов с хорошей кирпичной структурой и железобетонными плитами для рем…
Отель 22 комнаты
Терни, Италия
22 Количество комнат
700 м²
Цена по запросу
Фермерский дом 1960-х годов с хорошей кирпичной структурой и железобетонными плитами для рем…
Отель 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 1,700,000
SG-ALG_SI_108. Отель 4 * с бассейном в нескольких километрах от СиеныПровинция:Сиена Тип нед…
Отель 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат
1 600 м²
€ 18,000,000
NZ-011215-3. Отель, зона Сорренто-АмальфиОтель (зона Сорренто-Амальфи) Комплекс расположен н…
Отель 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 8,000,000
AS-130215. Отель 3* в МиланеОтель расположился в здании постройки 19 века в стиле Либерти в…
Отель
Терни, Италия
61 200 м²
Цена по запросу
Размещение туристов на площади около 62 тысяч квадратных метров всего в 5 км от моря Здание …
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