Купить коммерческую недвижимость в Терни, Италия

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115 объектов найдено
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Коммерческая
Терни, Италия
350 м²
€ 250,000
Армированная бетонная конструкция с деревянной крышей с фотоэлектрической системой мощностью…
Коммерческая 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Борго окружен природой с 4,80 га земли с древней оливковой рощей и фруктовыми деревьями. Сос…
Отель
Терни, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
Комплекс, состоящий из отеля на 16 номеров и гаража, крытого бального зала 1200 м2, открытог…
Отель 35 комнат
Терни, Италия
35 Количество комнат
1 000 м²
€ 420,000
Бывший отель на пяти уровнях подлежит восстановлению, чтобы превратить его в апартаменты. Оп…
Коммерческая
Терни, Италия
1 320 м²
Цена по запросу
Building in its raw state consisting of a ground floor for commercial use and the upper floo…
Коммерческая
Терни, Италия
2 500 м²
Цена по запросу
Недавно построенный сарай площадью около 2500 м2 на двух уровнях ( первый этаж для офисов ).…
Коммерческая
Терни, Италия
5 000 м²
Цена по запросу
Склад около 4700 м2 с 1300 м2 офисов Терраса 3470 м2. Суд 7000 м2 Расположен на двух уровнях…
Коммерческая
Терни, Италия
1 900 м²
Цена по запросу
Industrial warehouse of 1,900 m2 in good condition located in the industrial area (partly rented)
Коммерческая
Терни, Италия
100 м²
Цена по запросу
Старинный фермерский дом в полном состоянии заброшен, на двух уровнях около 100 квадратных м…
Производство
Терни, Италия
2 000 м²
Цена по запросу
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Коммерческая 30 комнат
Терни, Италия
30 Количество комнат
180 000 м²
Цена по запросу
Квартира с отдельным входом и частным внутренним двором в панорамном месте на первом этаже. …
Отель 45 комнат
Терни, Италия
45 Количество комнат
6 000 м²
Цена по запросу
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Производство
Терни, Италия
21 000 м²
Цена по запросу
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Коммерческая
Терни, Италия
1 674 м²
Цена по запросу
Участок под застройку площадью 3000 кв.м. с широким видом на море и двойным доступом. Возмож…
Коммерческая
Терни, Италия
600 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Коммерческая
Терни, Италия
700 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Отель 22 комнаты
Терни, Италия
22 Количество комнат
450 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Коммерческая
Терни, Италия
8 000 000 м²
Цена по запросу
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Производство
Терни, Италия
5 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Отель 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
Отель 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Коммерческая
Терни, Италия
550 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Отель 22 комнаты
Терни, Италия
22 Количество комнат
750 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Коммерческая
Терни, Италия
16 000 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N981Название объекта: Casa Burzi IIOrt: В деревне Город: Зона: FermanoПоложени…
Коммерческая
Терни, Италия
500 м²
Цена по запросу
Пролить в ремесленном районе 500 кв.м. в сборных офисах 450 кв.м на трех этажах из железобет…
Коммерческая
Терни, Италия
1 300 м²
Цена по запросу
Земля площадью 43,00 акра почти плоская и пологие холмы и почти вся пахотная земля с красиво…
Коммерческая
Терни, Италия
800 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Коммерческая
Терни, Италия
2 300 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Коммерческая 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат
450 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1582Название недвижимости: Casa PicchioРасположение: в странеГород / Город…
Коммерческая
Терни, Италия
25 м²
Цена по запросу
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
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