Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Терамо
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Терамо, Италия

коммерческая недвижимость
3
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
€2,35 млн
Отель с лифтом в Марке, Италия
Отель с лифтом
Марке, Италия
Италия Марке Апарт-отель с рестораном и СПА Очень …
€11,58 млн
Отель 47 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город в Рим, Италия
Отель 47 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
Количество спален 47
Кол-во ванных комнат 47
Площадь 1 890 м²
Гостиница рядом с вокзалом Термини Площадь: 1890 кв.м Номеров: 47 Расположение: Ж/д вокзал Т…
€9,47 млн
Отель 35 комнат в Терни, Италия
Отель 35 комнат
Терни, Италия
Комнаты 35
Площадь 1 000 м²
Бывший отель на пяти уровнях подлежит восстановлению, чтобы превратить его в апартаменты. Оп…
€418,081
Коммерческая 11 комнат в Терни, Италия
Коммерческая 11 комнат
Терни, Италия
Комнаты 11
Площадь 300 м²
питание и размещение, расположенные на окраине села
Цена по запросу
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ареццо, Италия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ареццо, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, утопающих…
€797,595
Коммерческая 5 спален в Moniga del Garda, Италия
Коммерческая 5 спален
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 500 м²
GA-V000403. Отель с видом на озеро в Padenghe sul GardaРасположенный в красивом и спокойном …
€17,96 млн
Отель 5 спален в Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
Комнаты 6
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
€13,36 млн
Коммерческая 5 спален в Montaione, Италия
Коммерческая 5 спален
Montaione, Италия
Комнаты 6
KK-090420. Замечательная Вилла. АгротуризмЗамечательная агритуризм, начиная с 1200 года наше…
€3,69 млн
Коммерческая в Lonato del Garda, Италия
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
GA-V001123. Земля под строительство в продаже в LonatoРасположенный в элегантном холмистом …
€748,444
Отель 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Staletti, Италия
Отель 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Staletti, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…
€600,000
Коммерческая 6 комнат с Spalni в Терни, Италия
Коммерческая 6 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 150 м²
Номер ссылки: N1346 Имущественное имя: Каса Раиса Местоположение: В деревне Город/Гор…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти