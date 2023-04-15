Купить коммерческую недвижимость в Терамо, Италия

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Италия
Абруццо
Терамо
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Giulianova
2
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Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
50 Количество комнат
2 200 м²
Цена по запросу
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале
Коммерческая
Терамо, Италия
500 м²
Цена по запросу
Коммерческое помещение 500 кв. М на первом этаже с лифтом и грузовым лифтом Склад на первом …
Коммерческая
Pianura Vomano, Италия
€ 135,000
IT-060718-1. Земельный участок площадью 10 000 м2Участок (1 гектар) и дом под реконструкцию …
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат
3 000 м²
€ 3,200,000
IT-070720. Отель на первой линии 3*В центральном районе Джулианова Лидо, в продаже тр…
Коммерческая 1 комната
Giulianova, Италия
1 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
Коммерческое пространство с тремя окнами в 50 метрах от Адриатического шоссе Отремонтирован …
Параметры недвижимости в Терамо, Италия
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