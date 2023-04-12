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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Италии

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28 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Anghiari, Италия
Коммерческая 5 спален
Anghiari, Италия
6 Количество комнат 969 м²
€ 1,490,000
KK-1474. Маленькая очаровательная борго Мастер-резиденция 350 кв.мСпальни: 10 Ванные комнаты…
Коммерческая 5 спаленв Ponte a Poppi, Италия
Коммерческая 5 спален
Ponte a Poppi, Италия
6 Количество комнат 982 м²
€ 1,850,000
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
Коммерческая 5 спаленв Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален
Caprese Michelangelo, Италия
6 Количество комнат 507 м²
€ 1,400,000
KK-158. Агротуристическая ферма на продажу в ТосканеСпальни: 10 Ванные комнаты: 8 СОСТОЯНИЕ…
Коммерческая 5 спаленв Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален
Caprese Michelangelo, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,130,000
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
Коммерческая 5 спаленв Ареццо, Италия
Коммерческая 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 870 м²
€ 1,700,000
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
Коммерческаяв Populonia Stazione, Италия
Коммерческая
Populonia Stazione, Италия
150 м²
€ 2,000,000
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
Отель 31 спальняв Италия, Италия
Отель 31 спальня
Италия, Италия
50 Количество комнат 3 150 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
САН-ДЖИМИНЬЯНО (СИЕНА, ТОСКАНА) // ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 2100 КВ М // УЧАСТОК 73,3 ГА // 31 СПАЛ…
Отельв Флоренция, Италия
Отель
Флоренция, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
ВИКЬЕ (ФЛОРЕНЦИЯ, ТОСКАНА) // ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 3000 КВМ // ВИЛЛА 750 КВ М // АПАРТ-ОТЕЛЬ 60…
Отель 10 спаленв Пиза, Италия
Отель 10 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 800 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
САН МИНИАТО // 800 КВ М // 4 АПАРТАМЕНТА // 10 СПАЛЕН // 13 ВАННЫХ КОМНАТ // ПРОФЕССИОНАЛЬНА…
Отельв Сиена, Италия
Отель
Сиена, Италия
Цена по запросу
Сиена (Тоскана) // Вилла 2650 кв м // 65 га земельный участок // оливковая роща // производс…
Отель 20 спаленв Флоренция, Италия
Отель 20 спален
Флоренция, Италия
2 500 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
ПОНТАСЬЕВЕ (ТОСКАНА) // ОТЕЛЬ НА 20 НОМЕРОВ // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // БАССЕЙН // СПА-ЦЕНТР // ИТА…
Отель 16 спаленв Италия, Италия
Отель 16 спален
Италия, Италия
700 м²
Цена по запросу
Инчиза Вал Д'Арно (Кьянти) // 700 кв м вилла // 16 спален // 17 ванных комнат // пристро…
Отельв San Martino di Lupari, Италия
Отель
San Martino di Lupari, Италия
Цена по запросу
Отель на термальном курорте Абано Термы, 22 номера, СПА, бьюти центр. При желании центр може…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Отель расположен в самом центре курортного городка недалеко от подъёмника и др. спортивных с…
Отель 18 спаленв Лукка, Италия
Отель 18 спален
Лукка, Италия
1 350 м²
Цена по запросу
ЛУККА // САД 3,5 ГА // УЧАСТОК 50 ГА // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА // 18 СПАЛЕН // 9 ВА…
Отельв Лукка, Италия
Отель
Лукка, Италия
Цена по запросу
Средневековое поместье на холмах Лукки было трансформировано в доходную недвижимость - апарт…
Отельв Италия, Италия
Отель
Италия, Италия
4 200 м²
Цена по запросу
Сан-Джиминьяно (Сиена, Тоскана) // Главная вилла 1600 кв м // 8 спален // 11 ванных комнат /…
Отель 8 спаленв Francofonte, Италия
Отель 8 спален
Francofonte, Италия
7 ванных комнат 1 200 м²
€ 3,900,000
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Отель 15 спаленв Carpeneto, Италия
Отель 15 спален
Carpeneto, Италия
16 ванных комнат 1 167 м²
€ 4,000,000
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…
Отель 8 спаленв Ареццо, Италия
Отель 8 спален
Ареццо, Италия
6 ванных комнат 500 м²
€ 800,000
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, уто…
Отель 12 спаленв Castagneto Carducci, Италия
Отель 12 спален
Castagneto Carducci, Италия
12 ванных комнат 560 м²
€ 2,400,000
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Производствов La Serra, Италия
Производство
La Serra, Италия
2 100 м²
€ 2,800,000
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Коммерческая 5 спаленв Lajatico, Италия
Коммерческая 5 спален
Lajatico, Италия
4 ванных комнат 320 м²
€ 3,700,000
Недвижимость в Тоскане включает в себя прекрасный типичный тосканский дом с бассейном, наход…
Отель 48 спаленв Тарквиния, Италия
Отель 48 спален
Тарквиния, Италия
48 ванных комнат 1 650 м²
€ 3,500,000
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Отель 52 спальнив Dorio, Италия
Отель 52 спальни
Dorio, Италия
52 ванных комнат Количество этажей 3
€ 8,000,000
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Отель 93 спальнив Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,600,000
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Инвестиционная 3 спальнив Zambrone, Италия
Инвестиционная 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 66 м²
€ 153,275
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Коммерческая 49 спаленв Италия, Италия
Коммерческая 49 спален
Италия, Италия
5 863 м²
€ 8,500,000
Новый туристический комплекс располагается в Апулье. Строения относились к 16 веку, но недав…

Регионы с недвижимостью на продажу

Рим
Комо
Абруццо
Флоренция
Венето
Сиена
Трентино - Альто-Адидже
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Гроссето
Калабрия
Сицилия
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