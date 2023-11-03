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Продажа офисных помещений в Sirmione, Италия

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Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 560 м²
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