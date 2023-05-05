Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сицилия
  4. Сиракуза

Коммерческая недвижимость в Сиракуза, Италия

2 объекта найдено
Отель 8 спален в Francofonte, Италия
Отель 8 спален
Francofonte, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
€ 3,900,000
Коммерческая 6 спален в Palazzolo Acreide, Италия
Коммерческая 6 спален
Palazzolo Acreide, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 553 м²
€ 470,000
Realting.com
Перейти