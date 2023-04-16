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Купить отель в Сиена, Италия

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1 объект найдено
Отельв Сиена, Италия
Отель
Сиена, Италия
Цена по запросу
Сиена (Тоскана) // Вилла 2650 кв м // 65 га земельный участок // оливковая роща // производс…

Параметры недвижимости в Сиена, Италия

с видом на горы
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с бассейном
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