Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Тоскана
Сиена
Купить коммерческую недвижимость в Сиена, Италия
Сиена
9
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая
Сиена, Италия
2 000 000 м²
Цена по запросу
Farm of 200.00 hectares in medium and gentle hills with lakes and clay soil. Several farmhou…
Коммерческая
Сиена, Италия
1 000 000 м²
Цена по запросу
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Коммерческая 5 спален
Gaiole in Chianti, Италия
6 Количество комнат
744 м²
€ 1,700,000
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
Коммерческая
Castellina in Chianti, Италия
590 м²
€ 1,500,000
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во с…
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 3,900,000
KK-1446. Виноградники на Сиенских холмах, загородный дом 19-го века с виноделнейВ прекрасном…
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
650 м²
€ 1,850,000
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 4,500,000
LD-1000. Продается роскошный замок в СиенеВеликолепный замок расположенный в сердце Тосканы,…
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
5 Количество комнат
1 150 м²
€ 2,300,000
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
5 265 м²
€ 5,000,000
LD-0369. Продается сельский хутор в прекрасной зоне сиенского КьянтиЭтот красивый образец де…
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
6 000 м²
€ 25,000,000
LD-0453. Потрясающая усадьба с винодельнейЭта потрясающая усадьба с винодельней, производяще…
Коммерческая 5 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
6 Количество комнат
3 969 м²
€ 9,000,000
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
Коммерческая
Сиена, Италия
2 650 м²
€ 13,000,000
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
700 м²
€ 3,900,000
LD-0600. В СИЕНЕ ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА С ВИНОДЕЛЬНЕЙПродается элитная недвижимость, расположенна…
Коммерческая 5 спален
Castellina in Chianti, Италия
6 Количество комнат
490 м²
€ 8,500,000
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
Отель
Сиена, Италия
Цена по запросу
Сиена (Тоскана) // Вилла 2650 кв м // 65 га земельный участок // оливковая роща // производс…
Параметры недвижимости в Сиена, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты