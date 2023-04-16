Купить коммерческую недвижимость в Сиена, Италия

Коммерческая 5 спален Gaiole in Chianti, Италия 6 Количество комнат 744 м²

€ 1,700,000

KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…