Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Сиена

Купить коммерческую недвижимость в Сиена, Италия

Сиена
9
15 объектов найдено
Коммерческаяв Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
2 000 000 м²
Цена по запросу
Farm of 200.00 hectares in medium and gentle hills with lakes and clay soil. Several farmhou…
Коммерческаяв Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
1 000 000 м²
Цена по запросу
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Коммерческая 5 спаленв Gaiole in Chianti, Италия
Коммерческая 5 спален
Gaiole in Chianti, Италия
6 Количество комнат 744 м²
€ 1,700,000
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
Коммерческаяв Castellina in Chianti, Италия
Коммерческая
Castellina in Chianti, Италия
590 м²
€ 1,500,000
KK-2034. Виноградник в Тоскане Black RoosterВнутренние: 590 кв.м. Экстерьер: 5,5 га Кол-во с…
Коммерческая 5 спаленв Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 3,900,000
KK-1446. Виноградники на Сиенских холмах, загородный дом 19-го века с виноделнейВ прекрасном…
Коммерческая 5 спаленв Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 650 м²
€ 1,850,000
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
Коммерческая 5 спаленв Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 4,500,000
LD-1000. Продается роскошный замок в СиенеВеликолепный замок расположенный в сердце Тосканы,…
Коммерческая 4 спальнив Sant Agnese, Италия
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
5 Количество комнат 1 150 м²
€ 2,300,000
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
Коммерческая 5 спаленв Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 5 265 м²
€ 5,000,000
LD-0369. Продается сельский хутор в прекрасной зоне сиенского КьянтиЭтот красивый образец де…
Коммерческая 5 спаленв Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 6 000 м²
€ 25,000,000
LD-0453. Потрясающая усадьба с винодельнейЭта потрясающая усадьба с винодельней, производяще…
Коммерческая 5 спаленв Сан-Джиминьяно, Италия
Коммерческая 5 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
6 Количество комнат 3 969 м²
€ 9,000,000
LD-1246. Роскошная вилла в сердце КьянтиВ нескольких километрах от Флоренции, в самом сердце…
Коммерческаяв Сиена, Италия
Коммерческая
Сиена, Италия
2 650 м²
€ 13,000,000
LD-0446. ПРЕСТИЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СИЕНЕ, ИТАЛИЯЭлитная вилла выставлена на продажу в зоне К…
Коммерческая 5 спаленв Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 3,900,000
LD-0600. В СИЕНЕ ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА С ВИНОДЕЛЬНЕЙПродается элитная недвижимость, расположенна…
Коммерческая 5 спаленв Castellina in Chianti, Италия
Коммерческая 5 спален
Castellina in Chianti, Италия
6 Количество комнат 490 м²
€ 8,500,000
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
Отельв Сиена, Италия
Отель
Сиена, Италия
Цена по запросу
Сиена (Тоскана) // Вилла 2650 кв м // 65 га земельный участок // оливковая роща // производс…

Параметры недвижимости в Сиена, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти