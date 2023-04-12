Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Магазины
Купить магазин с видом на горы в Италии
коммерческая недвижимость
355
отели
92
офисы
2
производственные здания
13
доходные дома
1
инвестиционная недвижимость
4
склады
3
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Производство
Терни, Италия
40 000 м²
Цена по запросу
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Отель 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
480 м²
Цена по запросу
Фермерский дом 1960-х годов с хорошей кирпичной структурой и железобетонными плитами для рем…
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 11,000,000
IT-200618-5. Венеция. Отель 3 *Продается 3 * Отель, Venezia, alla Ca'Doro, полностью отремон…
Отель 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
650 м²
€ 1,850,000
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
€ 1,800,000
ABI-1234A. Земельный участок с видом на озеро Гарда под строительство 6 отдельных виллЗемель…
Производство
Терни, Италия
8 686 м²
Цена по запросу
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Коммерческая 5 спален
San Giovanni Valdarno, Италия
6 Количество комнат
7 000 м²
€ 10,000,001
LD-3153. Имение класса люкс в верхнем Кьянти-ВальдарноСреди живописных извилистых холмов вер…
Коммерческая
Терни, Италия
1 300 м²
Цена по запросу
Земля площадью 43,00 акра почти плоская и пологие холмы и почти вся пахотная земля с красиво…
Коммерческая
Lonato del Garda, Италия
€ 300,000
GA-V001053. Земельный участок в холмистой местности в LonatoВставлен в престижном жилом конт…
Отель
Менаджо, Италия
3 200 м²
€ 7,500,000
VB-070415-24. Уникальный гостиничный комплекс на озере Комо в городе МенаджоВыгодные инвести…
Коммерческая
Гроссето, Италия
682 м²
€ 1,350,000
KK-1465. Производство кантина с квартирой на первом этаже и виноградникамиНа окраине небольш…
Регионы с недвижимостью на продажу
Комо
Ломбардия
Параметры недвижимости в Италии
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты