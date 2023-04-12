Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Магазины

Купить магазин возле озера в Италии

коммерческая недвижимость
355
отели
92
офисы
2
производственные здания
13
доходные дома
1
инвестиционная недвижимость
4
склады
3
Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 5 спаленв Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6 Количество комнат
€ 7,500,000
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
Коммерческаяв Castagneto Carducci, Италия
Коммерческая
Castagneto Carducci, Италия
450 м²
€ 4,000,000
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
Коммерческая 4 спальнив Sant Agnese, Италия
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
5 Количество комнат 1 150 м²
€ 2,300,000
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
Отель 5 спаленв Pavona, Италия
Отель 5 спален
Pavona, Италия
6 Количество комнат 850 м²
€ 2,000,000
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
Коммерческаяв Comun General de Fascia, Италия
Коммерческая
Comun General de Fascia, Италия
20 м²
€ 5,899,575
Великолепный шале-отель 4* расположен на популярном горнолыжном курорте Валь-ди-Фасса, Трент…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
600 м²
Цена по запросу
Сельский дом рядом с другими домами восстановлен на двух этажах плюс лофт земли 2000 кв.м. у…
Коммерческая 1 комнатав Ломбардия, Италия
Коммерческая 1 комната
Ломбардия, Италия
1 Количество комнат 43 м² 6 Этаж
€ 200,586
Италия Ломбардия г.Милан Апартаменты в отеле Гарантирован…
Отель 20 спаленв Флоренция, Италия
Отель 20 спален
Флоренция, Италия
2 500 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
ПОНТАСЬЕВЕ (ТОСКАНА) // ОТЕЛЬ НА 20 НОМЕРОВ // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // БАССЕЙН // СПА-ЦЕНТР // ИТА…
Коммерческаяв Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
600 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Коммерческая 90 комнатв Марке, Италия
Коммерческая 90 комнат
Марке, Италия
90 Количество комнат 5 200 м²
€ 12,706,777
Италия Марке Элитный отель с виноградниками и пляжем Уникальный объ…
Отельв Марке, Италия
Отель
Марке, Италия
€ 10,891,524
Италия Марке г.Сан-Бенедетто-дель-Тронто Отель 4**** на первой линии…
Отель 50 комнатв Colonnella, Италия
Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
50 Количество комнат 2 200 м²
Цена по запросу
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале

Регионы с недвижимостью на продажу

Комо
Ломбардия

Параметры недвижимости в Италии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти