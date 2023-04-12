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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Италии

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15 объектов найдено
Отельв San Martino di Lupari, Италия
Отель
San Martino di Lupari, Италия
Цена по запросу
Отель на термальном курорте Абано Термы, 22 номера, СПА, бьюти центр. При желании центр може…
Отельв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Отель
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Отель расположен в самом центре курортного городка недалеко от подъёмника и др. спортивных с…
Коммерческая 90 комнатв Марке, Италия
Коммерческая 90 комнат
Марке, Италия
90 Количество комнат 5 200 м²
€ 14,000,000
Италия Марке Элитный отель с виноградниками и пляжем Уникальный объ…
Отель 48 спаленв Tropea, Италия
Отель 48 спален
Tropea, Италия
49 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 4
€ 900,000
Отель 3* находится в городе Тропеа. К услугам гостей оформленные в классическом стиле номера…
Отель 32 спальнив Staletti, Италия
Отель 32 спальни
Staletti, Италия
32 ванных комнат 3 000 м²
€ 9,800,000
Мотель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной те…
Инвестиционная 10 спаленв Pizzo, Италия
Инвестиционная 10 спален
Pizzo, Италия
5 ванных комнат 380 м²
€ 500,000
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
Отель 48 спаленв Тарквиния, Италия
Отель 48 спален
Тарквиния, Италия
48 ванных комнат 1 650 м²
€ 3,500,000
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Отель 93 спальнив Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,600,000
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Инвестиционная 3 спальнив Zambrone, Италия
Инвестиционная 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 66 м²
€ 153,275
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Отель 7 спаленв Staletti, Италия
Отель 7 спален
Staletti, Италия
8 ванных комнат 600 м²
€ 600,000
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…
Отель 3 спальнив Santa Domenica, Италия
Отель 3 спальни
Santa Domenica, Италия
4 ванных комнат 200 м²
€ 390,000
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Коммерческаяв Италия, Италия
Коммерческая
Италия, Италия
€ 12,000,000
Великолепный бутик-отель находится в городе Формия, Лацио.  Всего в 160 км от Рима и в 80 км…
Коммерческаяв Мессина, Италия
Коммерческая
Мессина, Италия
€ 3,500,000
Шикарная вилла располагается в Сант'Агата - ди - Милителло, Сицилия. Дом оформлен под отель.…
Коммерческаяв Пиза, Италия
Коммерческая
Пиза, Италия
11 м²
€ 2,800,000
Старинная вилла 1600 годов расположена в Сан-Миниато, построенная в районе произрастания пре…
Коммерческая 6 спаленв Лукка, Италия
Коммерческая 6 спален
Лукка, Италия
160 м²
€ 1,550,000
Симпатичный комплекс находится в Альтопашо, Тоскана.  Расположен всего в 10 км от Лукки, в 3…

Регионы с недвижимостью на продажу

Bedizzole
Camerino
Citta di Castello
Comun General de Fascia
Favaro Veneto
Francofonte
Gallipoli
Morrovalle
Narni
Porto Recanati
San Giovanni Valdarno
San Martino di Lupari
San Severino Marche
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Апулия
Лекко
Мачерата
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