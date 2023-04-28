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Коммерческая недвижимость в San Giovanni di Fassa, Италия

1 объект найдено
Коммерческая в Comun General de Fascia, Италия
Коммерческая
Comun General de Fascia, Италия
20 м²
€ 6,500,000
Великолепный шале-отель 4* расположен на популярном горнолыжном курорте Валь-ди-Фасса, Трент…
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