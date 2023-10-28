Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Salo
  5. Магазины

Магазины в Salo, Италия

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Citta di Castello, Италия
Коммерческая
Citta di Castello, Италия
Площадь 3 600 000 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
Отель с крытой парковкой в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Отель с крытой парковкой
Трентино - Альто-Адидже, Италия
13 просторных номеров, все с панорамным балконом (всего около 40 спальных мест) + 2 квартир…
Цена по запросу
Коммерческая 5 спален в Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
Комнаты 6
Площадь 790 м²
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
€1,12 млн
Коммерческая 5 спален с бассейном в Caprese Michelangelo, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Caprese Michelangelo, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
KK-1433. В Тоскане, в Капрезе Микеланджело, продается агротуризм с бассейном и 6 га землиВ Т…
€1,13 млн
Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 60 м²
GA-V001410. Офис в историческом здании в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в отличном месте…
€239,866
Коммерческая 5 спален в Gaiole in Chianti, Италия
Коммерческая 5 спален
Gaiole in Chianti, Италия
Комнаты 6
Площадь 744 м²
KK-1317. ПОМЕСТЬЕ С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ НА ПРОДАЖУ В ГРЕВЕ-ИН-КЬЯНТИСпальни: 8 К…
€1,70 млн
Коммерческая 36 комнат в Терни, Италия
Коммерческая 36 комнат
Терни, Италия
Комнаты 36
Площадь 1 400 м²
Коммерческое помещение площадью 40 квадратных метров в отличном месте и интенсивное движение…
Цена по запросу
Коммерческая 11 комнат с Spalni в Терни, Италия
Коммерческая 11 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 11
Площадь 250 м²
Ссылочный номер: N352 Название недвижимости: Casa Marinella Расположение: в стране Город …
Цена по запросу
Магазин новое здание, с кондиционером в Менаджо, Италия
Магазин новое здание, с кондиционером
Менаджо, Италия
Площадь 80 м²
На самом престижном и популярном западном побережье озера Комо продается небольшое помещение…
€149,909
Коммерческая 7 комнат в Тоскана, Италия
Коммерческая 7 комнат
Тоскана, Италия
Комнаты 7
Площадь 338 м²
Винодельческая агроферма в САН-ДЖИМИНЬЯНО. Провинция Сиена, Тоскана. Месторасположение: охр…
€2,02 млн
Коммерческая 44 комнаты в Терни, Италия
Коммерческая 44 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 44
Площадь 1 500 м²
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
Коммерческая 3 спальни в Пиза, Италия
Коммерческая 3 спальни
Пиза, Италия
Комнаты 4
Площадь 900 м²
LD-1027. СЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ТОСКАНЕРасположенная на вершине холма, увенчивающего долин…
€2,25 млн
Realting.com
Перейти