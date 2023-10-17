Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Roma Capitale
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Roma Capitale, Италия

коммерческая недвижимость
15
отели
10
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 520 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 650 000 м²
Дом для ремонта в красивом панорамном месте Два этажа плюс чердак (100 +100) Corte 3000 кв.м…
Цена по запросу
Коммерческая в Verbania, Италия
Коммерческая
Verbania, Италия
Площадь 1 800 м²
FP-T936. Продано! Здание в Палланце, Озеро МаджореПродано! В центре Палланца недвижимость н…
€1,00 млн
Отель в Терни, Италия
Отель
Терни, Италия
Площадь 61 200 м²
Размещение туристов на площади около 62 тысяч квадратных метров всего в 5 км от моря Здание …
Цена по запросу
Коммерческая в Castiglione del Lago, Италия
Коммерческая
Castiglione del Lago, Италия
Площадь 80 м²
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
€700,654
Коммерческая 5 спален в Montefioralle, Италия
Коммерческая 5 спален
Montefioralle, Италия
Комнаты 6
Площадь 880 м²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
€5,81 млн
Коммерческая 15 комнат в Gallipoli, Италия
Коммерческая 15 комнат
Gallipoli, Италия
Комнаты 15
Площадь 600 м²
Fascinating historical palace of 600 sqm built in 1900 in the heart of Gallipoli. The palace…
€1,50 млн
Отель 60 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город в Рим, Италия
Отель 60 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 5 000 м²
Гостиница рядом с Виа Венето 4**** Площадь: 5000 кв.м Номеров: 60 Расположение: Ж/д вокзал Т…
€52,00 млн
Коммерческая 6 комнат в Терни, Италия
Коммерческая 6 комнат
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 80 м²
Небольшой коттедж на двух этажах с 80 кв.м. Смежная другая недвижимость Небольшой сад Услуги…
Цена по запросу
Коммерческая с видом на море, в центре города, с садом в Италия, Италия
Коммерческая с видом на море, в центре города, с садом
Италия, Италия
Великолепный бутик-отель находится в городе Формия, Лацио.  Всего в 160 км от Рима и в 80 км…
€11,26 млн
Отель 42 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на город в Рим, Италия
Отель 42 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на город
Рим, Италия
Количество спален 42
Кол-во ванных комнат 42
Площадь 1 200 м²
Гостиница рядом с Имперскими Форумами 3*** Площадь: 1200 кв.м Магазин: 355 кв.м Магазин: 32 …
€8,50 млн
Коммерческая 15 комнат в Терни, Италия
Коммерческая 15 комнат
Терни, Италия
Комнаты 15
Площадь 650 м²
Отремонтированное здание с незаконченным внутренним двором площадью 400 квадратных метров, р…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти