Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лацио
  4. Roma Capitale

Купить коммерческую недвижимость в Roma Capitale, Италия

Рим
13
15 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Рим, Италия
Коммерческая 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 2 300 м²
€ 19,000,000
IT-281016-1. Здание (продажа) » Италия » РимПродается здание на улице дель Корсо, Рим Окол…
Отель 5 спаленв Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 900 м²
€ 3,550,000
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
Коммерческаяв Рим, Италия
Коммерческая
Рим, Италия
3 000 м²
€ 7,600,000
IT-210518-1. КИНОТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр (стены и бизнес).…
Отель 5 спаленв Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 912 м²
€ 4,500,000
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
Коммерческаяв Рим, Италия
Коммерческая
Рим, Италия
€ 26,000,000
PO-120521W. Продается здание под отель, 80 номеров в центре РимаПродается здание под отель, …
Отель 5 спаленв Рим, Италия
Отель 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 800 м²
€ 3,500,000
IT-220219. Отель 3* 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века и…
Отель 5 спаленв Pavona, Италия
Отель 5 спален
Pavona, Италия
6 Количество комнат 850 м²
€ 2,000,000
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
Коммерческаяв Рим, Италия
Коммерческая
Рим, Италия
2 400 м²
€ 12,000,000
OC-190417. Проект в Риме в 100 метрах от Колизея и Императорских дворцовЖилой комплекс с ком…
Офисв Gorga, Италия
Офис
Gorga, Италия
€ 1,190,000
Selling a business with real estate4 bedroom apartment located in a prestigious area of ​​Ro…
Отельв Рим, Италия
Отель
Рим, Италия
€ 12,000,000
Италия 30 мин от Рима &nbsp; Уникальный отель 4**** &nbsp; Уни…
Отель 60 спаленв Рим, Италия
Отель 60 спален
Рим, Италия
60 ванных комнат 5 000 м²
€ 52,000,000
Гостиница рядом с Виа Венето 4**** Площадь: 5000 кв.м Номеров: 60 Расположение: Ж/д вокзал Т…
Отель 47 спаленв Рим, Италия
Отель 47 спален
Рим, Италия
47 ванных комнат 1 890 м²
€ 9,500,000
Гостиница рядом с вокзалом Термини Площадь: 1890 кв.м Номеров: 47 Расположение: Ж/д вокзал Т…
Отель 53 спальнив Рим, Италия
Отель 53 спальни
Рим, Италия
53 ванных комнат 2 300 м²
€ 37,000,000
Гостиница рядом с Площадью Испании 4**** superior Площадь: 2300 кв.м Номеров: 53 Расположени…
Отель 42 спальнив Рим, Италия
Отель 42 спальни
Рим, Италия
42 ванных комнат 1 200 м²
€ 8,500,000
Гостиница рядом с Имперскими Форумами 3*** Площадь: 1200 кв.м Магазин: 355 кв.м Магазин: 32 …
Отель 71 спальняв Рим, Италия
Отель 71 спальня
Рим, Италия
71 ванных комнат 4 500 м²
€ 45,000,000
Гостиница рядом с Ватиканом 4**** Номеров: 71 Расположение: Ватикан (Vaticano) — 1 км …

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти