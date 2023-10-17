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Коммерческая недвижимость в Porto Recanati, Италия

1 объект найдено
Отель 55 комнат в Porto Recanati, Италия
Отель 55 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 55
Площадь 3 000 м²
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Цена по запросу
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