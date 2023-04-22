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Коммерческая недвижимость в Пистоя, Италия

Pescia
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2 объекта найдено
Коммерческая 5 спален в Ramini, Италия
Коммерческая 5 спален
Ramini, Италия
6 Количество комнат 250 м²
€ 1,600,000
LD-0454. Элитная вилла, утопающая в окружающей ее зелениВ самом сердце Тосканы расположена э…
Коммерческая 5 спален в Collodi, Италия
Коммерческая 5 спален
Collodi, Италия
6 Количество комнат 1 274 м²
€ 4,000,000
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно (Gragnano)Сельскохозяйственное предприя…
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