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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Пиза, Италия

Пиза
3
Вольтерра
2
3 объекта найдено
Отель 10 спаленв Пиза, Италия
Отель 10 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 800 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
САН МИНИАТО // 800 КВ М // 4 АПАРТАМЕНТА // 10 СПАЛЕН // 13 ВАННЫХ КОМНАТ // ПРОФЕССИОНАЛЬНА…
Производствов La Serra, Италия
Производство
La Serra, Италия
2 100 м²
€ 2,800,000
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Коммерческая 5 спаленв Lajatico, Италия
Коммерческая 5 спален
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Параметры недвижимости в Пиза, Италия

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