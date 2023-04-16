Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Пиза

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Пиза, Италия

Пиза
3
Вольтерра
2
1 объект найдено
Коммерческаяв Пиза, Италия
Коммерческая
Пиза, Италия
11 м²
€ 2,800,000
Старинная вилла 1600 годов расположена в Сан-Миниато, построенная в районе произрастания пре…

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти