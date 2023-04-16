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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Пиза, Италия

Пиза
3
Вольтерра
2
1 объект найдено
Коммерческая 5 спаленв Lajatico, Италия
Коммерческая 5 спален
Lajatico, Италия
4 ванных комнат 320 м²
€ 3,700,000
Недвижимость в Тоскане включает в себя прекрасный типичный тосканский дом с бассейном, наход…

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

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