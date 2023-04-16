Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Тоскана
Пиза
Производственные помещения
Купить производственное здание с видом на море в Пиза, Италия
Производство
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Двухквартирная вилла недавнего строительства с приблизительно 1400 квадратных метров дуплекс…
Отель 5 спален
Pescosolido, Италия
6 Количество комнат
€ 5,500,000
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
Отель 60 спален
Рим, Италия
60 ванных комнат
5 000 м²
€ 52,000,000
Гостиница рядом с Виа Венето 4**** Площадь: 5000 кв.м Номеров: 60 Расположение: Ж/д вокзал Т…
Коммерческая 5 спален
Castagneto Carducci, Италия
6 Количество комнат
650 м²
€ 1,700,000
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
6 Количество комнат
4 000 м²
€ 7,500,000
LD-0251. Элитная вилла в Италии, ТосканаВ одном из незнакомых и нетронутых массовым туризмом…
Коммерческая 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
250 м²
€ 1,300,000
KK-V163. Строительство виллы с бассейном в Сан-РемоЗемельный участок с проектом на строитель…
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
€ 320,000
GA-V001004. Земля под строительство в продаже в Сан-Феличе-дель-БенакоРасположенный в красив…
Коммерческая
Пиза, Италия
11 м²
€ 2,524,446
Старинная вилла 1600 годов расположена в Сан-Миниато, построенная в районе произрастания пре…
Коммерческая 64 комнаты
Анкона, Италия
64 Количество комнат
4 300 м²
Цена по запросу
Престижная структура замка восходит к средневековью
Коммерческая
Терни, Италия
8 000 000 м²
Цена по запросу
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Отель 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
Коммерческая 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат
140 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Параметры недвижимости в Пиза, Италия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты