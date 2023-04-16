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Купить инвестиционная недвижимость в Пиза, Италия

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1 объект найдено
Инвестиционная 5 спаленв Пиза, Италия
Инвестиционная 5 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 460 м²
Цена по запросу
Поместье в Тоскане включает земельный участок площадью около 55 гектаров, главный дом площад…

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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