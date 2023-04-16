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Купить отель с бассейном в Пиза, Италия

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1 объект найдено
Отель 10 спаленв Пиза, Италия
Отель 10 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 800 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
САН МИНИАТО // 800 КВ М // 4 АПАРТАМЕНТА // 10 СПАЛЕН // 13 ВАННЫХ КОМНАТ // ПРОФЕССИОНАЛЬНА…

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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