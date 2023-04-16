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Купить коммерческую недвижимость в Пиза, Италия

Пиза
3
Вольтерра
2
12 объектов найдено
Инвестиционная 5 спаленв Пиза, Италия
Инвестиционная 5 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 460 м²
Цена по запросу
Поместье в Тоскане включает земельный участок площадью около 55 гектаров, главный дом площад…
Коммерческая 5 спаленв Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
6 Количество комнат 900 м²
€ 2,350,000
KK-1722. ЗАГОРОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВОЙ РОЩЕЙ – ВОЛЬТЕРРА, ТОСКАНАНа холмах то…
Коммерческая 5 спаленв Пиза, Италия
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
6 Количество комнат 522 м²
€ 1,395,000
KK-1780. Поместье на земельном участке 14,7 га с сельской виллойСреди великолепных холмов Пи…
Коммерческая 5 спаленв Вольтерра, Италия
Коммерческая 5 спален
Вольтерра, Италия
6 Количество комнат 790 м²
€ 1,120,000
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтерраДанная соб…
Коммерческаяв Castelnuovo di Val di Cecina, Италия
Коммерческая
Castelnuovo di Val di Cecina, Италия
210 м²
€ 2,000,000
KK-CS127. Эксклюзивное поместье в 15 километрах от моряВсего в 12 км от Чечины, на панорамно…
Коммерческая 3 спальнив Пиза, Италия
Коммерческая 3 спальни
Пиза, Италия
4 Количество комнат 900 м²
€ 2,250,000
LD-1027. СЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ТОСКАНЕРасположенная на вершине холма, увенчивающего долин…
Коммерческая 5 спаленв Пиза, Италия
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 2,500,000
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтерреВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлен…
Отель 10 спаленв Пиза, Италия
Отель 10 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат 800 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
САН МИНИАТО // 800 КВ М // 4 АПАРТАМЕНТА // 10 СПАЛЕН // 13 ВАННЫХ КОМНАТ // ПРОФЕССИОНАЛЬНА…
Производствов La Serra, Италия
Производство
La Serra, Италия
2 100 м²
€ 2,800,000
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Коммерческая 5 спаленв Lajatico, Италия
Коммерческая 5 спален
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Коммерческаяв Пиза, Италия
Коммерческая
Пиза, Италия
11 м²
€ 2,800,000
Старинная вилла 1600 годов расположена в Сан-Миниато, построенная в районе произрастания пре…
Коммерческая 12 спаленв Пиза, Италия
Коммерческая 12 спален
Пиза, Италия
560 м²
€ 2,400,000
Прекрасный отель находится в самом сердце Тосканы, в часе езды от города Пизы, Тоскана. Здан…

Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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