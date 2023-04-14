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Купить коммерческую недвижимость в Пьемонт, Италия

Verbania
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Алессандрия
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4 объекта найдено
Коммерческая 5 спаленв Алессандрия, Италия
Коммерческая 5 спален
Алессандрия, Италия
6 Количество комнат 2 200 м²
€ 3,500,000
LD-0387. Роскошная вилла в старинном предместье, окруженном зелёными пейзажами ПьемонтаЭтот …
Коммерческаяв Verbania, Италия
Коммерческая
Verbania, Италия
1 800 м²
€ 1,000,000
FP-T936. Продано! Здание в Палланце, Озеро МаджореПродано! В центре Палланца недвижимость н…
Отель 5 спаленв Cannero Riviera, Италия
Отель 5 спален
Cannero Riviera, Италия
6 Количество комнат 641 м²
€ 2,680,000
FP-T319. Гостиница в историческом центре Каннеро-РивьераХарактерная гостиница в историческом…
Отель 15 спаленв Carpeneto, Италия
Отель 15 спален
Carpeneto, Италия
16 ванных комнат 1 167 м²
€ 4,000,000
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…

Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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