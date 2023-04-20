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Купить коммерческую недвижимость в Pescia, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 5 спаленв Collodi, Италия
Коммерческая 5 спален
Collodi, Италия
6 Количество комнат 1 274 м²
€ 4,000,000
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно (Gragnano)Сельскохозяйственное предприя…
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