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Купить коммерческую недвижимость в Пескара, Италия

Пескара
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Пескара, Италия
Коммерческая
Пескара, Италия
232 м²
Цена по запросу
Земля 5,20 га пахотных земель на 3,0 га С 60 оливковыми деревьями Север-Юг
Производствов Passo Cordone, Италия
Производство
Passo Cordone, Италия
5 074 м²
€ 2,000,000
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …

Параметры недвижимости в Пескара, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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