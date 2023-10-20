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Коммерческая недвижимость в Пезаро-э-Урбино, Италия

1 объект найдено
Отель 5 спален в Gradara, Италия
Отель 5 спален
Gradara, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
€3,00 млн
Realting.com
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