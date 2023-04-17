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Купить производственное здание в Перуджа, Италия

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1 объект найдено
Производствов Sterpete, Италия
Производство
Sterpete, Италия
7 200 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Перуджа, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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