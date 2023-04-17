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Купить коммерческую недвижимость в Перуджа, Италия

Castiglione del Lago
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Citta di Castello
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6 объектов найдено
Коммерческаяв Sterpete, Италия
Коммерческая
Sterpete, Италия
2 500 м²
Цена по запросу
Commercial property of 2,500 m2 fully rented (refurbished property) in an extremely interest…
Производствов Sterpete, Италия
Производство
Sterpete, Италия
7 200 м²
Цена по запросу
Коммерческаяв Citta di Castello, Италия
Коммерческая
Citta di Castello, Италия
3 600 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Коммерческая 25 комнатв Deruta, Италия
Коммерческая 25 комнат
Deruta, Италия
25 Количество комнат 2 200 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N752 ( R )Название недвижимости: Дом Medio EvoРасположение: в деревнеГород …
Коммерческаяв Castiglione del Lago, Италия
Коммерческая
Castiglione del Lago, Италия
80 м²
€ 700,000
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
Коммерческая 5 спаленв Gualdo Cattaneo, Италия
Коммерческая 5 спален
Gualdo Cattaneo, Италия
6 Количество комнат 800 м²
€ 2,450,000
KK-1413. Виноградники, винодельня в Умбрии. Гуальдо-КаттанеоВ Умбрии, примерно в 20 минутах …

Параметры недвижимости в Перуджа, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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