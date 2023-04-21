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Коммерческая недвижимость в Падуя, Италия

Падуя
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1 объект найдено
Коммерческая в Падуя, Италия
Коммерческая
Падуя, Италия
180 м²
€ 950,000
РО-241019. Ресторан под ВенециейПредлагается ресторан в прекрасном городке Падова, в часе от…
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