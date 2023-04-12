Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Италии
отели
92
офисы
2
производственные здания
13
доходные дома
1
инвестиционная недвижимость
4
склады
3
магазины
1
Очистить
10 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 15 спален
Carpeneto, Италия
16 ванных комнат
1 167 м²
€ 4,000,000
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…
Отель 32 спальни
Staletti, Италия
32 ванных комнат
3 000 м²
€ 9,800,000
Мотель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной те…
Отель 8 спален
Ареццо, Италия
6 ванных комнат
500 м²
€ 800,000
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, уто…
Инвестиционная 10 спален
Pizzo, Италия
5 ванных комнат
380 м²
€ 500,000
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
Производство
Passo Cordone, Италия
5 074 м²
€ 2,000,000
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …
Коммерческая 5 спален
Lajatico, Италия
4 ванных комнат
320 м²
€ 3,700,000
Недвижимость в Тоскане включает в себя прекрасный типичный тосканский дом с бассейном, наход…
Отель 52 спальни
Dorio, Италия
52 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 8,000,000
Поделиться с друзьями
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат
1 200 м²
€ 2,600,000
Поделиться с друзьями
Инвестиционная 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат
66 м²
€ 153,275
Поделиться с друзьями
Отель 7 спален
Staletti, Италия
8 ванных комнат
600 м²
€ 600,000
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…
Регионы с недвижимостью на продажу
Марке
Лацио
Брешиа
Рим
Комо
Абруццо
Флоренция
Венето
Сиена
Трентино - Альто-Адидже
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Гроссето
Калабрия
Сицилия
Desenzano del Garda
Венеция
Греве-ин-Кьянти
Пьемонт
Лигурия
Параметры недвижимости в Италии
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты