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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Италии

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10 объектов найдено
Отель 15 спаленв Carpeneto, Италия
Отель 15 спален
Carpeneto, Италия
16 ванных комнат 1 167 м²
€ 4,000,000
4-х звездочный отель-вилла расположена в живописном средневековом городке Карпенето (Carpene…
Отель 32 спальнив Staletti, Италия
Отель 32 спальни
Staletti, Италия
32 ванных комнат 3 000 м²
€ 9,800,000
Мотель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной те…
Отель 8 спаленв Ареццо, Италия
Отель 8 спален
Ареццо, Италия
6 ванных комнат 500 м²
€ 800,000
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, уто…
Инвестиционная 10 спаленв Pizzo, Италия
Инвестиционная 10 спален
Pizzo, Италия
5 ванных комнат 380 м²
€ 500,000
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
Производствов Passo Cordone, Италия
Производство
Passo Cordone, Италия
5 074 м²
€ 2,000,000
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …
Коммерческая 5 спаленв Lajatico, Италия
Коммерческая 5 спален
Lajatico, Италия
4 ванных комнат 320 м²
€ 3,700,000
Недвижимость в Тоскане включает в себя прекрасный типичный тосканский дом с бассейном, наход…
Отель 52 спальнив Dorio, Италия
Отель 52 спальни
Dorio, Италия
52 ванных комнат Количество этажей 3
€ 8,000,000
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Отель 93 спальнив Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни
Vibo Valentia, Италия
93 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,600,000
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Инвестиционная 3 спальнив Zambrone, Италия
Инвестиционная 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 66 м²
€ 153,275
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Отель 7 спаленв Staletti, Италия
Отель 7 спален
Staletti, Италия
8 ванных комнат 600 м²
€ 600,000
4-х звездочный отель находится недалеко от побережья Ионического моря в городе Сталетти, меж…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Лацио
Брешиа
Рим
Комо
Абруццо
Флоренция
Венето
Сиена
Трентино - Альто-Адидже
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Гроссето
Калабрия
Сицилия
Desenzano del Garda
Венеция
Греве-ин-Кьянти
Пьемонт
Лигурия

Параметры недвижимости в Италии

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