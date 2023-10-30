Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Милан
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Милан, Италия

Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 7 комнат с Spalni в Терни, Италия
Коммерческая 7 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 7
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 650 000 м²
Дом для ремонта в красивом панорамном месте Два этажа плюс чердак (100 +100) Corte 3000 кв.м…
Цена по запросу
Коммерческая 5 спален в Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето, Италия
Комнаты 6
Площадь 4 000 м²
LD-0251. Элитная вилла в Италии, ТосканаВ одном из незнакомых и нетронутых массовым туризмом…
€7,50 млн
Отель 5 спален в Noventa di Piave, Италия
Отель 5 спален
Noventa di Piave, Италия
Комнаты 6
IT-200618-2. Отель 3 * в Новента-ди-ПьявеПродается 3 * Отель, расположен в Noventa di Piave,…
€6,95 млн
Отель 24 комнаты в Терни, Италия
Отель 24 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 24
Площадь 600 м²
Коттедж на двух этажах плюс чердак будет полностью восстановлен в уединенном и живописном ст…
Цена по запросу
Отель 5 спален в La Favorita, Италия
Отель 5 спален
La Favorita, Италия
Комнаты 6
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается  4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 но…
€10,42 млн
Коммерческая 34 комнаты в Acquasanta Terme, Италия
Коммерческая 34 комнаты
Acquasanta Terme, Италия
Комнаты 34
Площадь 900 м²
Номер ссылки: N1008 Название жилья: Casa PilgrimLage: В деревне Город: Зона: MazerateseПолож…
Цена по запросу
Отель с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Отель с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Трентино - Альто-Адидже, Италия
3-х звёздочный отель в Доломитовых Альпах, 64 номера + окружающий участок 70 соток, с разреш…
€6,50 млн
Коммерческая 8 комнат в Терни, Италия
Коммерческая 8 комнат
Терни, Италия
Комнаты 8
Площадь 160 м²
Одиночный отдельно стоящий дом в шероховатости с железобетонной конструкцией на уровне с лоф…
Цена по запросу
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
LD-0600. В СИЕНЕ ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА С ВИНОДЕЛЬНЕЙПродается элитная недвижимость, расположенна…
€3,90 млн
Коммерческая 5 спален с бассейном в Ареццо, Италия
Коммерческая 5 спален с бассейном
Ареццо, Италия
Комнаты 6
Площадь 870 м²
KK-1656. ЛЕОПОЛЬДИНА С БАССЕЙНОМ НА ПРОДАЖУ, ВАЛЬДАРНО, ТОСКАНАНа холмах Вальдарно в провинц…
€1,70 млн
Отель 32 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Staletti, Италия
Отель 32 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Staletti, Италия
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 3 000 м²
Отель Копанелло расположен в Копанелло, коммуны Сталетти, со своей знаменитой панорамной тер…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти