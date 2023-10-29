Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Италия
  4. Флоренция
  5. Магазины

Магазины в Флоренция, Италия

коммерческая недвижимость
18
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческая
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 77 м²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
€349,804
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 000 м²
LD-0453. Потрясающая усадьба с винодельнейЭта потрясающая усадьба с винодельней, производяще…
€24,99 млн
Отель 5 спален в Pavona, Италия
Отель 5 спален
Pavona, Италия
Комнаты 6
Площадь 850 м²
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
€1,98 млн
Коммерческая в Терамо, Италия
Коммерческая
Терамо, Италия
Площадь 500 м²
Коммерческое помещение 500 кв. М на первом этаже с лифтом и грузовым лифтом Склад на первом …
Цена по запросу
Отель 5 спален в Терни, Италия
Отель 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 600 м²
NZ-011215-3. Отель, зона Сорренто-АмальфиОтель (зона Сорренто-Амальфи) Комплекс расположен н…
€17,85 млн
Коммерческая 34 комнаты с Spalni в Терни, Италия
Коммерческая 34 комнаты с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 34
Площадь 700 м²
Ссылочный номер: N1306 Название недвижимости: Borgo Cele Расположение: в стране Город / Горо…
Цена по запросу
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 300 м²
Сайт в Форнте на Aso-Flachstraße был: устаревший способ поднять
Цена по запросу
Коммерческая 9 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia в Bedizzole, Италия
Коммерческая 9 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia
Bedizzole, Италия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 000 м²
В старинной деревушке, история которой начинается с 1300 года, где все вокруг проникнуто оча…
€2,20 млн
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 840 м²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
€17,99 млн
Коммерческая 5 спален в Лукка, Италия
Коммерческая 5 спален
Лукка, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 280 м²
LD-0352. Роскошная вилла XVIII века окруженная зелеными холмамиВ Тоскане, в городе Лукка, ок…
€2,50 млн
Коммерческая 5 спален в Сиена, Италия
Коммерческая 5 спален
Сиена, Италия
Комнаты 6
Площадь 650 м²
KK-1636. Агротуристическое хозяйство в СиенеФермерский дом (365 квадратных метров) построен …
€1,85 млн
Коммерческая в Терни, Италия
Коммерческая
Терни, Италия
Площадь 1 320 м²
Building in its raw state consisting of a ground floor for commercial use and the upper floo…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти