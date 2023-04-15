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Купить доходный дом в Флоренция, Италия

Флоренция
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 10 спаленв Флоренция, Италия
Доходный дом 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 065 м² Количество этажей 3
€ 5,900,000
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

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