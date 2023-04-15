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Купить отель с бассейном в Флоренция, Италия

Флоренция
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2 объекта найдено
Отельв Флоренция, Италия
Отель
Флоренция, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
ВИКЬЕ (ФЛОРЕНЦИЯ, ТОСКАНА) // ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 3000 КВМ // ВИЛЛА 750 КВ М // АПАРТ-ОТЕЛЬ 60…
Отель 20 спаленв Флоренция, Италия
Отель 20 спален
Флоренция, Италия
2 500 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
ПОНТАСЬЕВЕ (ТОСКАНА) // ОТЕЛЬ НА 20 НОМЕРОВ // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // БАССЕЙН // СПА-ЦЕНТР // ИТА…

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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