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Realting.com
Италия
Тоскана
Флоренция
Купить коммерческую недвижимость в Флоренция, Италия
Флоренция
12
Греве-ин-Кьянти
4
Bagno a Ripoli
1
Certaldo
1
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21 объект найдено
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Коммерческая 10 комнат
Флоренция, Италия
10 Количество комнат
405 м²
€ 5,500,000
Мы предлагаем великолепную часть дома, расположенного между Понте Веккио, Палаццо Питти и са…
Коммерческая
Флоренция, Италия
2 400 м²
€ 2,000,000
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, в холмистой местности, в 10 км …
Коммерческая 5 спален
Montaione, Италия
6 Количество комнат
€ 3,700,000
KK-090420. Замечательная Вилла. АгротуризмЗамечательная агритуризм, начиная с 1200 года наше…
Коммерческая 5 спален
Grassina, Италия
6 Количество комнат
613 м²
€ 2,800,000
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
1 125 м²
€ 2,980,000
KK-1574. Виноградник, винодельня во ФлоренцииНа холмах Кьянти, между муниципалитетами Кастел…
Коммерческая 5 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
6 Количество комнат
675 м²
€ 3,650,000
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
Коммерческая 5 спален
Certaldo, Италия
6 Количество комнат
1 400 м²
€ 3,000,000
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
Отель 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
2 225 м²
€ 13,000,000
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 8,000,000
LD-0805. Великолепная усадьба с фермерской землей, площадью около 20 гектаровЭта великолепна…
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
2 840 м²
€ 18,000,000
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
2 200 м²
€ 6,000,000
LD-0737. Роскошный агротуристический комплекс во ФлоренцииЭтот недавно отреставрированный ко…
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
700 м²
€ 3,000,000
LD-0256. Престижная недвижимость во ФлоренцииСтаринная вилла расположена на холмах Тосканы, …
Коммерческая 5 спален
Montefioralle, Италия
6 Количество комнат
880 м²
€ 5,800,000
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
Коммерческая 5 спален
San Cresci, Италия
6 Количество комнат
3 507 м²
€ 8,200,000
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестностях кла…
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
5 000 м²
€ 14,000,000
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
Коммерческая 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
6 000 м²
€ 12,750,000
LD-1616. Великолепное имение в окрестностях ТосканыСреди зеленых холмов Флоренции выставлено…
Отель
Флоренция, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
ВИКЬЕ (ФЛОРЕНЦИЯ, ТОСКАНА) // ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 3000 КВМ // ВИЛЛА 750 КВ М // АПАРТ-ОТЕЛЬ 60…
Доходный дом 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
1 065 м²
Количество этажей 3
€ 5,900,000
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
Инвестиционная 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
3 000 м²
Количество этажей 3
€ 10,000,000
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
Отель 20 спален
Флоренция, Италия
2 500 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
ПОНТАСЬЕВЕ (ТОСКАНА) // ОТЕЛЬ НА 20 НОМЕРОВ // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // БАССЕЙН // СПА-ЦЕНТР // ИТА…
Коммерческая
Греве-ин-Кьянти, Италия
600 м²
€ 8,500,000
Плантация и производство вина и оливкового масла расположена неподалёку от Кьянти, Тоскана. …
Параметры недвижимости в Флоренция, Италия
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