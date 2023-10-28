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Коммерческая недвижимость в Местре, Италия

1 объект найдено
Отель 5 спален в La Favorita, Италия
Отель 5 спален
La Favorita, Италия
Комнаты 6
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается  4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 но…
€10,50 млн
Realting.com
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