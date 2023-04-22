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Коммерческая недвижимость в Мессина, Италия

1 объект найдено
Коммерческая в Мессина, Италия
Коммерческая
Мессина, Италия
€ 3,500,000
Шикарная вилла располагается в Сант'Агата - ди - Милителло, Сицилия. Дом оформлен под отель.…
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