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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Марке, Италия

Пезаро-э-Урбино
2
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
2
Camerino
1
Morrovalle
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Porto Recanati
1
San Severino Marche
1
Анкона
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Мачерата
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Коммерческая 90 комнатв Марке, Италия
Коммерческая 90 комнат
Марке, Италия
90 Количество комнат 5 200 м²
€ 14,000,000
Италия Марке Элитный отель с виноградниками и пляжем Уникальный объ…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

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