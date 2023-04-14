Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Марке
Гостиницы, отели
Купить отель с видом на море в Марке, Италия
Пезаро-э-Урбино
2
Morrovalle
1
Porto Recanati
1
Пезаро
1
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 5 спален
Castellina in Chianti, Италия
6 Количество комнат
490 м²
€ 8,500,000
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
Отель 18 спален
Лукка, Италия
1 350 м²
Цена по запросу
ЛУККА // САД 3,5 ГА // УЧАСТОК 50 ГА // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА // 18 СПАЛЕН // 9 ВА…
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
€ 270,000
GA-V001300. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ С ОТКРЫТЫМИ ВИДАМИ В…
Отель
Cavernago, Италия
€ 1,000,000
Небольшой отель с баром и рестораном. Здание состоит из трёх этажей + цокольный этаж, в кот…
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
6 Количество комнат
300 м²
€ 2,500,000
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтерреВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлен…
Производство
Терни, Италия
5 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
5 Количество комнат
1 150 м²
€ 2,300,000
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
Производство
Терни, Италия
8 686 м²
Цена по запросу
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Коммерческая 5 спален
Collodi, Италия
6 Количество комнат
1 274 м²
€ 4,000,000
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно (Gragnano)Сельскохозяйственное предприя…
Коммерческая 1 комната
Giulianova, Италия
1 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
Коммерческое пространство с тремя окнами в 50 метрах от Адриатического шоссе Отремонтирован …
Коммерческая 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
Коммерческое помещение, недавно отремонтированное с видом на отделку State Quality. Услуги доступны
Отель 5 спален
Tollo, Италия
6 Количество комнат
€ 2,650,518
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
Параметры недвижимости в Марке, Италия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты