Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Марке
  4. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Марке, Италия

Пезаро-э-Урбино
2
Morrovalle
1
Porto Recanati
1
Пезаро
1
Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 5 спаленв Castellina in Chianti, Италия
Коммерческая 5 спален
Castellina in Chianti, Италия
6 Количество комнат 490 м²
€ 8,500,000
IT-111017-2. Кьянти. Винодеятельная компанияКьянти. Винодеятельная компания состоит из краси…
Отель 18 спаленв Лукка, Италия
Отель 18 спален
Лукка, Италия
1 350 м²
Цена по запросу
ЛУККА // САД 3,5 ГА // УЧАСТОК 50 ГА // ОЛИВКОВАЯ РОЩА // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА // 18 СПАЛЕН // 9 ВА…
Коммерческаяв San Felice del Benaco, Италия
Коммерческая
San Felice del Benaco, Италия
€ 270,000
GA-V001300. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ С ОТКРЫТЫМИ ВИДАМИ В…
Отельв Cavernago, Италия
Отель
Cavernago, Италия
€ 1,000,000
Небольшой отель с баром и рестораном. Здание состоит из трёх этажей + цокольный этаж, в кот…
Коммерческая 5 спаленв Пиза, Италия
Коммерческая 5 спален
Пиза, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 2,500,000
LD-3356. Очаровательная вилла в ВольтерреВ живописной провинции Пизы, в Вольтерре, выставлен…
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
5 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Коммерческая 4 спальнив Sant Agnese, Италия
Коммерческая 4 спальни
Sant Agnese, Италия
5 Количество комнат 1 150 м²
€ 2,300,000
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
8 686 м²
Цена по запросу
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Коммерческая 5 спаленв Collodi, Италия
Коммерческая 5 спален
Collodi, Италия
6 Количество комнат 1 274 м²
€ 4,000,000
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно (Gragnano)Сельскохозяйственное предприя…
Коммерческая 1 комнатав Giulianova, Италия
Коммерческая 1 комната
Giulianova, Италия
1 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Коммерческое пространство с тремя окнами в 50 метрах от Адриатического шоссе Отремонтирован …
Коммерческая 4 комнатыв Терни, Италия
Коммерческая 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Коммерческое помещение, недавно отремонтированное с видом на отделку State Quality. Услуги доступны
Отель 5 спаленв Tollo, Италия
Отель 5 спален
Tollo, Италия
6 Количество комнат
€ 2,650,518
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти