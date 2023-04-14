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Купить отель в Марке, Италия

Пезаро-э-Урбино
2
Morrovalle
1
Porto Recanati
1
Пезаро
1
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7 объектов найдено
Отель 115 комнатв Пезаро, Италия
Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
115 Количество комнат
Цена по запросу
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Отель 16 комнатв Morrovalle, Италия
Отель 16 комнат
Morrovalle, Италия
16 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Отель 16 комнатв Lapedona, Италия
Отель 16 комнат
Lapedona, Италия
16 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Отель 55 комнатв Porto Recanati, Италия
Отель 55 комнат
Porto Recanati, Италия
55 Количество комнат 3 000 м²
Цена по запросу
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Отель 5 спаленв Gradara, Италия
Отель 5 спален
Gradara, Италия
6 Количество комнат 2 000 м²
€ 3,000,000
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
Отельв Марке, Италия
Отель
Марке, Италия
€ 12,500,000
Италия Марке Апарт-отель с рестораном и СПА Очень …
Отельв Марке, Италия
Отель
Марке, Италия
€ 12,000,000
Италия Марке г.Сан-Бенедетто-дель-Тронто Отель 4**** на первой линии…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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