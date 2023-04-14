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Купить коммерческую недвижимость в Марке, Италия

Пезаро-э-Урбино
2
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
2
Camerino
1
Morrovalle
1
Porto Recanati
1
San Severino Marche
1
Анкона
1
Мачерата
1
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25 объектов найдено
Отель 115 комнатв Пезаро, Италия
Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
115 Количество комнат
Цена по запросу
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Коммерческая 63 комнатыв Serrapetrona, Италия
Коммерческая 63 комнаты
Serrapetrona, Италия
63 Количество комнат 2 000 м²
Цена по запросу
Средневековый укрепленный дворец расположен в центре деревни, где он расположен с видом на о…
Отель 16 комнатв Morrovalle, Италия
Отель 16 комнат
Morrovalle, Италия
16 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Коммерческаяв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Коммерческая
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
10 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже в небольшом кондоминиуме с гостиной, кухней, мини-кухней, двумя спа…
Коммерческая 60 комнатв Ripatransone, Италия
Коммерческая 60 комнат
Ripatransone, Италия
60 Количество комнат 1 700 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1065Название объекта: Casa VenaРасположение: В стране Город: Зона: АсколаноПо…
Отель 16 комнатв Lapedona, Италия
Отель 16 комнат
Lapedona, Италия
16 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Коммерческая 34 комнатыв Acquasanta Terme, Италия
Коммерческая 34 комнаты
Acquasanta Terme, Италия
34 Количество комнат 900 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1008 Название жилья: Casa PilgrimLage: В деревне Город: Зона: MazerateseПолож…
Коммерческаяв Morichella, Италия
Коммерческая
Morichella, Италия
350 м²
Цена по запросу
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Коммерческая 7 комнатв Camerino, Италия
Коммерческая 7 комнат
Camerino, Италия
7 Количество комнат 170 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Отель 55 комнатв Porto Recanati, Италия
Отель 55 комнат
Porto Recanati, Италия
55 Количество комнат 3 000 м²
Цена по запросу
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Коммерческаяв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Коммерческая
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
400 м²
Цена по запросу
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Коммерческаяв Lapedona, Италия
Коммерческая
Lapedona, Италия
380 000 м²
Цена по запросу
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Коммерческая 64 комнатыв Анкона, Италия
Коммерческая 64 комнаты
Анкона, Италия
64 Количество комнат 4 300 м²
Цена по запросу
Престижная структура замка восходит к средневековью
Коммерческаяв Montappone, Италия
Коммерческая
Montappone, Италия
140 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Отель 5 спаленв Gradara, Италия
Отель 5 спален
Gradara, Италия
6 Количество комнат 2 000 м²
€ 3,000,000
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
Коммерческаяв Марке, Италия
Коммерческая
Марке, Италия
400 м²
€ 2,000,000
Италия Марке г.Гроттаммаре Элитный ресторан- шале на набережной …
Коммерческая 90 комнатв Марке, Италия
Коммерческая 90 комнат
Марке, Италия
90 Количество комнат 5 200 м²
€ 14,000,000
Италия Марке Элитный отель с виноградниками и пляжем Уникальный объ…
Отельв Марке, Италия
Отель
Марке, Италия
€ 12,500,000
Италия Марке Апарт-отель с рестораном и СПА Очень …
Коммерческаяв Марке, Италия
Коммерческая
Марке, Италия
€ 7,000,000
Италия Марке Вилла -комплекс для торжеств Изысканная вилла …
Отельв Марке, Италия
Отель
Марке, Италия
€ 12,000,000
Италия Марке г.Сан-Бенедетто-дель-Тронто Отель 4**** на первой линии…
Коммерческая 6 комнатв Мачерата, Италия
Коммерческая 6 комнат
Мачерата, Италия
6 Количество комнат 160 м²
Цена по запросу
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
Коммерческая 9 комнатв San Severino Marche, Италия
Коммерческая 9 комнат
San Severino Marche, Италия
9 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N602Название недвижимости: Casa Chigi IIРасположение: в странеГород / Город…
Коммерческая 8 комнатв Massa Fermana, Италия
Коммерческая 8 комнат
Massa Fermana, Италия
8 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N578 Имя свойства: Каса Тибу II Местоположение: В стране Город/город…
Коммерческая 11 комнатв Morichella, Италия
Коммерческая 11 комнат
Morichella, Италия
11 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1008 Имущественное имя: Паломник Casa Местоположение: В деревне Город/…
Коммерческая 7 комнатв Montappone, Италия
Коммерческая 7 комнат
Montappone, Италия
7 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N981 Имущественное имя: Каса Бурзи II Местоположение: В стране Город/Го…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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