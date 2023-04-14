Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Марке
Купить коммерческую недвижимость в Марке, Италия
Пезаро-э-Урбино
2
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
2
Camerino
1
Morrovalle
1
Porto Recanati
1
San Severino Marche
1
Анкона
1
Мачерата
1
Пезаро
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
25 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
115 Количество комнат
Цена по запросу
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Коммерческая 63 комнаты
Serrapetrona, Италия
63 Количество комнат
2 000 м²
Цена по запросу
Средневековый укрепленный дворец расположен в центре деревни, где он расположен с видом на о…
Отель 16 комнат
Morrovalle, Италия
16 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Коммерческая
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
10 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже в небольшом кондоминиуме с гостиной, кухней, мини-кухней, двумя спа…
Коммерческая 60 комнат
Ripatransone, Италия
60 Количество комнат
1 700 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1065Название объекта: Casa VenaРасположение: В стране Город: Зона: АсколаноПо…
Отель 16 комнат
Lapedona, Италия
16 Количество комнат
550 м²
Цена по запросу
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Коммерческая 34 комнаты
Acquasanta Terme, Италия
34 Количество комнат
900 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1008 Название жилья: Casa PilgrimLage: В деревне Город: Зона: MazerateseПолож…
Коммерческая
Morichella, Италия
350 м²
Цена по запросу
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Коммерческая 7 комнат
Camerino, Италия
7 Количество комнат
170 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Отель 55 комнат
Porto Recanati, Италия
55 Количество комнат
3 000 м²
Цена по запросу
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Коммерческая
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
400 м²
Цена по запросу
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Коммерческая
Lapedona, Италия
380 000 м²
Цена по запросу
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Коммерческая 64 комнаты
Анкона, Италия
64 Количество комнат
4 300 м²
Цена по запросу
Престижная структура замка восходит к средневековью
Коммерческая
Montappone, Италия
140 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Отель 5 спален
Gradara, Италия
6 Количество комнат
2 000 м²
€ 3,000,000
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
Коммерческая
Марке, Италия
400 м²
€ 2,000,000
Италия Марке г.Гроттаммаре Элитный ресторан- шале на набережной …
Коммерческая 90 комнат
Марке, Италия
90 Количество комнат
5 200 м²
€ 14,000,000
Италия Марке Элитный отель с виноградниками и пляжем Уникальный объ…
Отель
Марке, Италия
€ 12,500,000
Италия Марке Апарт-отель с рестораном и СПА Очень …
Коммерческая
Марке, Италия
€ 7,000,000
Италия Марке Вилла -комплекс для торжеств Изысканная вилла …
Отель
Марке, Италия
€ 12,000,000
Италия Марке г.Сан-Бенедетто-дель-Тронто Отель 4**** на первой линии…
Коммерческая 6 комнат
Мачерата, Италия
6 Количество комнат
160 м²
Цена по запросу
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
Коммерческая 9 комнат
San Severino Marche, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N602Название недвижимости: Casa Chigi IIРасположение: в странеГород / Город…
Коммерческая 8 комнат
Massa Fermana, Италия
8 Количество комнат
140 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N578 Имя свойства: Каса Тибу II Местоположение: В стране Город/город…
Коммерческая 11 комнат
Morichella, Италия
11 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1008 Имущественное имя: Паломник Casa Местоположение: В деревне Город/…
Коммерческая 7 комнат
Montappone, Италия
7 Количество комнат
140 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N981 Имущественное имя: Каса Бурзи II Местоположение: В стране Город/Го…
Параметры недвижимости в Марке, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты