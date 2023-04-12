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Купить производственное здание с бассейном в Италии

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Производствов La Serra, Италия
Производство
La Serra, Италия
2 100 м²
€ 2,800,000
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Регионы с недвижимостью на продажу

Умбрия
Терни
Абруццо
Лацио
Тоскана

Параметры недвижимости в Италии

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