Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Производственные помещения
Купить производственное здание с видом на море в Италии
коммерческая недвижимость
355
отели
92
офисы
2
доходные дома
1
инвестиционная недвижимость
4
склады
3
магазины
1
Производство
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Терни, Италия
100 м²
Цена по запросу
Старинный фермерский дом в полном состоянии заброшен, на двух уровнях около 100 квадратных м…
Коммерческая
Терни, Италия
240 м²
Цена по запросу
Земельный участок площадью 3600 квадратных метров со застроенной частью здания площадью 240 …
Магазин
Менаджо, Италия
80 м²
€ 200,000
Продается помещение, расположенное в центре Менаджо, на озере Комо. Помещение можно использо…
Коммерческая
Citta di Castello, Италия
3 600 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Коммерческая 9 спален
Bedizzole, Италия
14 Количество комнат
12 ванных комнат
1 000 м²
€ 2,200,000
В старинной деревушке, история которой начинается с 1300 года, где все вокруг проникнуто оча…
Коммерческая
Терни, Италия
550 м²
Цена по запросу
550 кв.м. коммерческие помещения на значительном транзитном маршруте рядом с центром на перв…
Отель 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
800 м²
Цена по запросу
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Коммерческая
Гроссето, Италия
1 800 м²
Цена по запросу
Эта ферма в Тоскане находится на холмах Мареммы, в провинции Гроссето, рядом с районом Бруне…
Коммерческая
Рим, Италия
3 000 м²
€ 7,600,000
IT-210518-1. КИНОТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр (стены и бизнес).…
Производство
Терни, Италия
40 000 м²
Цена по запросу
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Коммерческая
Castagneto Carducci, Италия
450 м²
€ 4,000,000
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
Коммерческая
Терни, Италия
130 000 м²
Цена по запросу
Обычно холмистая местность, без дома, все 13,00 га в трюфеле
Регионы с недвижимостью на продажу
Умбрия
Терни
Абруццо
Лацио
Тоскана
Параметры недвижимости в Италии
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты