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Купить производственное здание с видом на горы в Италии

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Производствов Passo Cordone, Италия
Производство
Passo Cordone, Италия
5 074 м²
€ 2,000,000
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …

Регионы с недвижимостью на продажу

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Терни
Абруццо
Лацио
Тоскана

Параметры недвижимости в Италии

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