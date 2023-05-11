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Коммерческая недвижимость в Мачерата, Италия

7 объектов найдено
Коммерческая 63 комнаты в Serrapetrona, Италия
Коммерческая 63 комнаты
Serrapetrona, Италия
Комнаты 63
Площадь 2 000 м²
Цена по запросу
Отель 16 комнат в Morrovalle, Италия
Отель 16 комнат
Morrovalle, Италия
Комнаты 16
Площадь 600 м²
Цена по запросу
Коммерческая в Morichella, Италия
Коммерческая
Morichella, Италия
Площадь 350 м²
Цена по запросу
Коммерческая 7 комнат в Camerino, Италия
Коммерческая 7 комнат
Camerino, Италия
Комнаты 7
Площадь 170 м²
Цена по запросу
Отель 55 комнат в Porto Recanati, Италия
Отель 55 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 55
Площадь 3 000 м²
Цена по запросу
Коммерческая 6 комнат в Мачерата, Италия
Коммерческая 6 комнат
Мачерата, Италия
Комнаты 6
Площадь 160 м²
Цена по запросу
Коммерческая 9 комнат в San Severino Marche, Италия
Коммерческая 9 комнат
San Severino Marche, Италия
Комнаты 9
Площадь 250 м²
Цена по запросу
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