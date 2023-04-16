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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Лукка, Италия

Лукка
3
Unione dei comuni della Versilia
1
1 объект найдено
Коммерческая 6 спаленв Лукка, Италия
Коммерческая 6 спален
Лукка, Италия
160 м²
€ 1,550,000
Симпатичный комплекс находится в Альтопашо, Тоскана.  Расположен всего в 10 км от Лукки, в 3…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

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с бассейном
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